Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı

7 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi'nin hayata geçirdiği Anne Çocuk Atölyeleri başladı.

Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi'nin hayata geçirdiği Anne Çocuk Atölyeleri başladı.


Haftada bir kez düzenlenen atölyede, anneler ve çocuklar birlikte yapmış oldukları farklı tasarım kurabiyeler ile hem eğleniyorlar hem de birlikte mutfakta olmanın tadını çıkarıyorlar. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi Sorumlusu Klinik Psikolog Reyyan Savur Gündoğdu, Anne Çocuk Atölyelerinde asıl amacın "değerler eğitimi" vermek olduğunu belirterek, sözlerine "Çocuklarımızı yaş gruplarına göre bir araya toplayarak burada değerler eğitimi veriyoruz. Bu eğitim kapsamında yardımlaşmayı, üretmeyi, manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Daha yeni başladık, her yaş grubuna ulaşmaya çalışacağız. Burada anneler çocuklarıyla birlikte kalabalık bir ortamdayken nasıl uyum içinde çalışabiliyorlar? Öğrendikleri değerleri ne kadar uygulayabiliyorlar? Saygıyı, paylaşmayı, israf etmemeyi, birçok değerlerimizi çocuklarımıza tecrübe ettiriyoruz" dedi.


"Hayal dünyaları genişliyor"


Anne Çocuk Atölyesi'nde değerler eğitimi verilen çocukların hayal dünyaları da genişliyor. Anne Çocuk Atölyesi'ne iki çocuğu ile birlikte katılan Sabire Keskin, Evde Değerler Eğitim Birimi etkinliklerine katılmadan önce oğlunun içine kapanık olduğunu belirterek, "İki senedir Evde Değerler Eğitim Biriminin etkinliklerine katılıyoruz. Öncesinde oğlum içine kapanık bir çocuktu. Burada daha fazla sosyalleştiğini görüyorum, daha fazla öz güvene sahip oldu. Bu nedenle çok faydasını gördük" diye konuştu.


Atölyede lezzetli kurabiyelere imza atan miniklerden Yusuf Keskin, kurabiyelere şekil vermeyi çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:


"Kurabiyelere annemle birlikte şekil vermeyi ve hamur yapmayı çok seviyorum. Burası çok güzel, arkadaşlarımla ve kardeşimle çok eğleniyoruz." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]