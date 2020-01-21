Eyüpsultan Belediyesinin evde sağlık hizmetleri yüzleri güldürüyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesinin evde sağlık hizmetleri yüzleri güldürüyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte Hamdiye Yıldırım'ın evine misafir oldu.

Eyüpsultan Belediyesinin evde sağlık hizmetleri yüzleri güldürüyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte Hamdiye Yıldırım'ın evine misafir oldu.


Kızı ve damadı ile birlikte Eyüpsultan Akarçeşme'de yaşayan Hamdiye Yıldırım'ın evine gerçekleştirilen ziyarette, Eyüpsultan Belediyesinde görevli doktor, Hamdiye Yıldırım'ın kontrollerini yaparken, Başkan Deniz Köken de evde bulunanlarla sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sırasında, Hamdiye Yıldırım, damat kelimesini kabul etmediğini belirterek damadı için, "O benim oğlum" dedi. Ziyaret sırasında Hamdiye Yıldırım, kızı ve damadı, Başkan Deniz Köken'e, yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür ederek başarılar dilediler. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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