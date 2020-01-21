Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan Belediyesinin evde sağlık hizmetleri yüzleri güldürüyor - Son Dakika
Eyüpsultan Belediyesinin evde sağlık hizmetleri yüzleri güldürüyor
6 saat önce
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte Hamdiye Yıldırım'ın evine misafir oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte Hamdiye Yıldırım'ın evine misafir oldu.
Kızı ve damadı ile birlikte Eyüpsultan Akarçeşme'de yaşayan Hamdiye Yıldırım'ın evine gerçekleştirilen ziyarette, Eyüpsultan Belediyesinde görevli doktor, Hamdiye Yıldırım'ın kontrollerini yaparken, Başkan Deniz Köken de evde bulunanlarla sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sırasında, Hamdiye Yıldırım, damat kelimesini kabul etmediğini belirterek damadı için, "O benim oğlum" dedi. Ziyaret sırasında Hamdiye Yıldırım, kızı ve damadı, Başkan Deniz Köken'e, yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür ederek başarılar dilediler. - İSTANBUL
Son Dakika Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni