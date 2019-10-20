Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Camisi'nde vatandaşlardan Mehmetçik için dua
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Eyüpsultan Camisi'nde vatandaşlardan Mehmetçik için dua

30 dakika önce

İstanbul Eyüpsultan Camisi'nde, bir araya gelen vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan askerler için dua etti ve çorba dağıttı.

Eyüpsultan Camisi'nde vatandaşlardan Mehmetçik için dua, System.String[]

İstanbul Eyüpsultan Camisi'nde, bir araya gelen vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan askerler için dua etti ve çorba dağıttı.

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, sabah namazının ardından Eyüpsultan Camisi'nde bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek programı düzenledi. Açılan pankartlarla harekata destek olana vatandaşlar, duada bulundu.

Programa eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Muzaffer Gülyurt ile Erzurumlu vatandaşlar katıldı. Sabah namazı sonrası 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan Mehmetçik için dua edildi.

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, Türk Silahlı Kuvvetlerince 9 Ekim'de başlayan ve Türk ordusunun başarılı bir şekilde sürdürdüğü harekata ara verilse bile Türk askerlerinin yanında olduklarını belirtti. Harekatta şehit düşen askerlere rahmet dileyen Ulusoy, kalplerinin Mehmetçiklerle ve orduyla olduğunu dile getirdi.

Eski milletvekili Ilıcalı ise Mehmetçiğe tam destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl Erzurum Kongresinin yüzüncü yılıydı, o tarihte Erzurumlular nasıl Mustafa Kemal'in yanındaysa, nasıl 15 Temmuz'da devlet büyüklerinin yanındaysa, Erzurumlular şimdi de devlet büyüklerinin yanındadır. Dualarımız ve desteğimiz her koşulda sınırsız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından avluda bulanan vatandaşlar asker selamı verdi. Duanın ardından dernek tarafından programa katılanlara çorba ve simit ikramında bulunuldu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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