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Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı, genç okurlarla buluştu - Son Dakika

Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı, genç okurlarla buluştu

05.11.2021 17:24
Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı, genç okurlarla buluştu

Eyüpsultan Belediyesinin çocuk edebiyatı ve okuma kültürü temasıyla düzenlediği "Çocuk Kitapları Fuarı" genç okurlarla buluştu.

Eyüpsultan Belediyesinin çocuk edebiyatı ve okuma kültürü temasıyla düzenlediği "Çocuk Kitapları Fuarı" genç okurlarla buluştu.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen fuarın, Serkan Aksarı'nın sunduğu açılış programı, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerle başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, açılışta yaptığı konuşmada, çocuklarla ilgili bir fuara katılmaktan büyük şeref ve onur duyduğunu, içindeki çocukluğun ortaya çıktığını söyledi.

Turan, "Çocukluk sadece biyolojik bir dönem değildir. Çocukluk saflıktır, temizliktir, masumiyettir, hesapsızlıktır, adanmışlıktır, arkadaşlıktır, dostluktur, heyecandır. Dolayısıyla çocuk ve kitaba yapılan yatırım bir ülke ve millet için geleceğe yapılan en güzel yatırımdır." diye konuştu.

"Ağaç yaş iken eğilir." sözünü anımsatan Turan, "Çocuk hiç kaydedilmemiş bir zihne sahip. Boş bir kaset düşünün, ne kaydederseniz ömür boyu onun rehberliğinde yürür. İyi şeyleri çok kaydederseniz iyi bir toplum, iyi bir gelecek inşa eder. O yüzden bu çok kıymetli bir organizasyon." değerlendirmesini yaptı.

"Fuara 10 bin çocuğun gelmesini bekliyoruz"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise konuşmasında ilçede yaklaşık 70 bin öğrencinin okuduğunu, nüfusun 4'te birinin de 18 yaşın altında bulunduğunu söyledi.

Spor tesisi ve kütüphane gibi pek çok hizmeti vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Köken, "Fuara 10 bin çocuğun gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımız için 10 bin adet 15 liralık alışveriş fişi hazırladık. Bu 10 günlük süreçte çocuklarımız hem stantlardaki kitaplarla hem de yazarlarımızla buluşacak. Böylelikle okuma bayramını buradan başlatmış oluyoruz." dedi.

Fuarın onur konuğu, Çocuk Vakfı'nın kurucusu, yazar Mustafa Ruhi Şirin, "İstanbul'un manevi iklimlerinden birinde, Eyüp Sultan Hazretleri'nin iklimindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuarda asıl konuşanın kitaplar olması gerektiğini dile getiren Şirin, etkinliklere genç öğrencilerin yanı sıra yazarların da katılacak olmasının önemine dikkati çekti.

"Bazı kozaların yeniden örülmesi gerektiğini savunduk"

Sadece okumak değil, hem okuyup hem de anlamak gerektiğini vurgulayan Şirin, şunları kaydetti:

"Biz yıllar boyunca okuyan ve anlayan Türkiye için bazı kozaların yeniden örülmesi gerektiğini savunduk. Türkiye okumaya ayrılan saat bakımından 18. sırada. Buna karşılık dünyada en çok kitap yayınlayan ilk 10 ülkeden biri durumundayız. Bu bir çelişki, o kadar çok kitap basıldığı halde okumaya süre ayrılmıyor. Bunun temel nedenleri var. Okuma kültürü bakımından aile, örgün, yaygın ve sargın eğitim. Bu sarmalın kökeni kültüreldir ve bu temeller atılmadıkça okuyan ve anlayan bir Türkiye'ye ulaşamayız."

Şirin, yazı kültüründen önce görsel okuryazarlığın öğrenilmesi; ayrıca bebeklik çağından başlayarak medyayla ilişki kuran çocuklar için görsel okuryazarlıkla yazı kültürü ilişkisinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Aile ve çoklu okuryazarlık geleneğinin temellendirilmesinin önemine işaret eden Şirin, "Bu fuar umarım sadece Eyüpsultan'a değil, İstanbul'daki bütün çocuklara, öğretmenlere ve velilere bir yol haritası ortaya çıkarır. Sevgili çocuklar sizlere sevinçli okumalar diliyorum ve gözlerinizden öpüyorum." şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise konuşmasında çocuk kitapları fuarına gelince, gezici kütüphanenin yolunu gözlediği çocukluk yıllarını hatırladığını söyledi.

Fuarın özenle hazırlandığını, çocuk kitabı yazarlarının katılacağı etkinliklerin de faydalı olacağını dile getiren Kara, çocuklar için elektronik ortamdaki yüzeysel bilgilerden gerçek kitaplara ve gerçek bilgiye geçişin bir yolunun bulunması gerektiğini anlattı.

Programda ayrıca yazarların, fuarın onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin hakkında söylediklerinden hazırlanan video izlendi ve katılımcılarla çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuar 10 gün boyunca açık olacak

Okur-yazar buluşması, okul söyleşisi ve konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak fuar, 5-14 Kasım tarihlerinde 9.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Okuyucunun istediği kitaba daha kolay ve daha ucuza ulaşmasını, okuyucu sayısını artırmayı, dağıtılan kumbarayla çocukların kitap almasını hedefleyen fuarda 69 yayınevi, 10 gün boyunca kitaplarını okuyucuların beğenisine sunacak.

Mustafa Ruhi Şirin, Bestami Yazgan, Betül Abiş İşeri, Betül Ak Örnek, Bilal Özbay, Çağrı Cebeci, Elif Akardaş, Elif Özsoyman, Esra Bahadır Cesar, Fatih Cöngevel, Fazilet Seyitoğlu, Feyza Şahin, Gül Arıç, Halil ibrahim İzgi, Kübra Kar, Mevlana İdris, Oğuz Saygın, Osman Koca, Özgür Aras Tüfek, Recep Bilal Aksu, Sibel Aydın, Süleyman Ezber, Tuğba Coşkuner, Yasemin Aykol, Yunus Ozan, Yusuf Samet Çakır, Şeyma Ayık ve Meltem Ulu'nun da arasında bulunduğu yazarlar fuardaki imza günlerine katılacak.

Togo Cumhuriyeti, Eyüpsultan, İstanbul, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı, genç okurlarla buluştu - Son Dakika


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