Eyüpsultan Çocuk Meclisi'nden

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile oluşan "Çocuk Meclisi", Aralık Ayı toplantısını Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.



Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi'nin bu ay ki oturumunda, çevre duyarlılığına dair "Evvel Ahir", engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla yürütülen "Mavi Kapak Kampanyası" ve "Hayırda Buluşalım" sloganı ile Eyüpsultan'da yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip destek olmak amacıyla yürütülen projeler ele alındı. Toplantıda konuşan Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti, gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak gelecek dönem için planlanan projeleri aktardı. Muti, konuşmanın devamında kendilerine bu imkanları sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendilerine her zaman destek olan belediye personeline teşekkür etti. Meclis toplantısında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) ziyareti hakkında bilgilendirme de yapıldı. Toplantıya engelliler haftası münasebetiyle ziyaret edilen bir çocuk da davet edildi.



Ayrıca Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de izleyici olarak katıldığı toplantıda, Aralık ayı gündem maddeleri ve Ocak ayında yapılacak çalışmalara dair konu başlıkları belirlendi. Toplantıya katılan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Çocuk Meclisi'nin çalışmalarını ve gerçekleştirdikleri projeleri takdir ettiklerini belirterek tüm Meclis üyelerine başarılar diledi. - İSTANBUL