Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da 1 Ton Mama ve 200 Kedi Evi Dağıtıldı

Eyüpsultan'da 1 Ton Mama ve 200 Kedi Evi Dağıtıldı

22 dakika önce

Eyüpsultan'da "Sokak Hayvanları Eyüpsultan'da Yalnız Değil" sosyal projesi kapsamında hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı.

Eyüpsultan'da 1 Ton Mama ve 200 Kedi Evi Dağıtıldı, System.String[]
Eyüpsultan'da "Sokak Hayvanları Eyüpsultan'da Yalnız Değil" sosyal projesi kapsamında hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen "Sokak Hayvanları Eyüpsultan'da Yalnız Değil" sosyal projesi çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı unutmayan Başkan Remzi Aydın, proje kapsamında ilçede ikamet eden gönüllü hayvanseverlere, belirli noktalara konulması için portatif, kurulumu kolay kedi evi, kedi maması, mama kabı ve su kabı dağıttı.

Dağıtım öncesi hayvanseverlerle sohbet eden Başkan Aydın onlardan gelen talepleri dinlerken, dağıtımını yapacakları kedi evlerine sahip çıkmalarını istedi. Başkan Aydın daha sonra hayvanseverlere kedi evlerini, mamaları ve kapları dağıttı. Gönüllü hayvan sakinler ise bu duyarlı davranışından dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Gerçekleşen etkinlikte hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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