Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da 10 bin kişilik iftar sofrası
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Eyüpsultan'da 10 bin kişilik iftar sofrası

1 saat önce

Yüzyıllardır ramazanın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, "Selam" sloganıyla birbirinden güzel programlarla devam ediyor.

Eyüpsultan'da 10 bin kişilik iftar sofrası, System.String[]

Mahallelerde gerçekleşen "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları'nda 10 bin kişi katıldı.Yaşlısı, genci, kadını erkeği 10 bin kişinin aynı masada buluştuğu iftar programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de halkın arasında yerini aldı.

'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da her gün yeni bir etkinlikle ramazan coşkusu devam ediyor

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:32 Kaynak: Bültenler
Deniz Köken, Güncel
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