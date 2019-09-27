Eyüpsultan'da 107 adet toplanma alanı belirlendi

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için 107 alan belirledi.



Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Çalışmalarda tüm detaylar ele alınarak doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili senaryolar hazırlandı, planlar ve organizasyon oluşturuldu. Bu çalışmaların yanı sıra ilçede Afet Sonrası Toplanma Alanları ve Acil Toplanma Alanları belirlendi. Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için Eyüpsultan'da 107 alan belirlendi, bu alanlara "Acil Toplanma Alanı" levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı.



"16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu"



Bu bilgilendirme panoları da ilçede bulunan muhtarlık binalarına ve acil toplanma alanlarına asıldı. İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu. Konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaptığı açıklamada, ilçede gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.



"21.00'e kadar toplam 112 ihbar geldi"



Başkan Deniz Köken açıklamasında şunları söyledi: "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem sonrasında Belediyemizin Beyaz Masa birimine akşam saat 21.00'e kadar toplam 112 ihbar geldi. Bu şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı. Yapılan bu denetimler sonucunda, ilçemizde toplam 5 adet bina tahliye edildi. Bu binalarımızın 3'ü Yeşilpınar Mahallemizde, 1'i Merkez Mahallemizde, diğeri ise Düğmeciler Mahallemizdedir. Şükürler olsun ki ilçemizde can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Binalarında çatlak ve hasar olan vatandaşlarımızın tedbir amaçlı önlemler almalarını, Belediyemiz Beyaz Masa birimini (444 30 00) aramalarını, yetkililerden (AFAD, Kızılay, Valilik ve Belediyemizden) gelen uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. İlçemizde tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış ve ailelerimize destekler sağlanmıştır." - İSTANBUL