Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.