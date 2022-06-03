EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI

03.06.2022 19:59
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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