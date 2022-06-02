EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

02.06.2022 11:42
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken girdiği inşaat alanında demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken girdiği inşaat alanında demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in ailesi ihmal iddiasında bulundu.

11 yaşındaki Eşref Güneş dün akşam saatlerinde arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti. Dönüş yolundaysa, evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken, ayağı kayan 11 yaşındaki çocuk, inşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

"DÜN YAŞAYAN ÇOCUĞUMUZ İHMALKARLIK YÜZÜNDEN BUGÜN YOK"

Amca Mehmet Güneş, "Evin yanında okul var. Okulda top oynamaya gitmiş. Dönerken inşaatın açıkta olması nedeniyle kestirme olsun oradan gidiyor. İnşaata girince, ayağı kaymış.  Temel de yeni atılmış, temelin demirleri dışarıda düşünce demirler boğazına saplanmış. Olay yerinde hayatını kaybetmiş. Aktif bir çocuktu ama söz dinlerdi. İleride polis olacağım, avukat olacağım diyordu. Derslerine iyi çalışıyordu. Eğer para varsa işin içinde insan hayatı yok. İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı. Bunu ne denetleyen belediye var ne zabıta var. İnsan hayatı çok ucuz annesi perişan halde, ailesi perişan halde, biz de perişanız. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.

"İNŞAAT ALANI AÇIK DİYE OKULA GİTMEK İÇİN DE KULLANIYORLARMIŞ"Dayısı Reşat Güneş, "İnşaattan düştü diye haber geldi. Biz de arkadaşlarıyla oynarken normal alanda düşmüş sandık. Okulun önüne giderken kullandıkları bir yolmuş. Sadece o değil bütün çocuklar o yolu kullanıyormuş. Hepimiz çocuk olduk, orada herkesin girmesi için gayet, açık bir zemin oluşturulmuş. İnşaat alanı açık diye oraya girip okula gitmek için kullanıyorlarmış" diye konuştu.

"ÇOCUK DÜŞTÜ GİT KURTAR"Olay yerinde konuşan Cesim Turan "Ben evde oturuyordum. İnşaattan sesler geldi. Hanım 'Çocuk inşaata düştü, git kurtar çocuğu' dedi. Ben de gittim bir baktım ki çocuk demirlere saplanmış. Aşağıya doğru sarkmış, demirlere takılmış, çocuk ölmüş. İtfaiye ve ambulans geldi, çocuğu demirlerden zor çıkardılar" dedi.

Görüntü dökümü-----------------------Eşref Güneş'in fotoğrafları-Eşref Güneş annesinden detaylar -Mehmet Güneş ile röportaj -Reşat Güneş ile röportaj -Olay yerinden görüntüler-İnşaatın havadan görüntüleri


- İstanbul
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDAKİ EŞREF'İN DÜŞTÜĞÜ İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
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Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yangın çıkan ormanlık alanda soğutma çalışması tamamlandı Eyüpsultan'da yangın çıkan ormanlık alanda soğutma çalışması tamamlandı
Kaynak: DHA

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