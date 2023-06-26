Eyüpsultan'da 17 yaşındaki genç tabanca ile vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki genç tabanca ile vurularak öldürüldü

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki genç tabanca ile vurularak öldürüldü

26.06.2023 11:56

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar, sokaktan geçerken husumetlisiyle karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve saldırgan belinden çıkardığı tabancayla Arda Pınar'a ateş etti. Kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu genç hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polisler çalışma başlattı.

p>EYÜPSULTAN'da 17 yaşındaki Arda Pınar boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili tartışmaya başladıktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, Arda Pınar'a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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