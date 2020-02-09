Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın

16 dakika önce

Eyüpsultan'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Eyüpsultan'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, 2. kattaki Suriyeli anne ile 6 çocuğunu komşular uyandırarak dışarı çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre Karadolap Mahallesi Ayçiçek Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri önce binada oturan Suriyeli aileyi uyandırdı. Daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısından maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu
Kahraman polis o anları anlattı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 09:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]