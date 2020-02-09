Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın

6 saat önce

EYÜPSULTAN'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın, System.String[]

EYÜPSULTAN'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, 2. kattaki Suriyeli anne ile 6 çocuğunu komşular uyandırarak dışarı çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre Karadolap Mahallesi Ayçiçek Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri önce binada oturan Suriyeli aileyi uyandırdı. Daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısından maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
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