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EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

21.02.2022 11:13

EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDIUğur ŞAHİN - Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da, oynadığı parkı çevreleyen duvardan, tellerin kopmasıyla düşen çocuk yaralandı.

EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Uğur ŞAHİN - Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da, oynadığı parkı çevreleyen duvardan, tellerin kopmasıyla düşen çocuk yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk hastanede tedavi edildi.

Olay, geçen cumartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Parkı'nı çevreleyen duvarda oynayan çocuk, demir tellerin kopmasıyla dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki yola düşen çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüksekten düşen çocuğa yapılan ilk müdahale çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yerde yatan yaralı çocuğa müdahalesi ve çevrede toplananlar görülüyor.

EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

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EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI Ters yola girip kavşakta drift attı Ters yola girip kavşakta drift attı Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı

Eyüpsultan, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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