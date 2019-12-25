Eyüpsultan'da 2019'da 325 ruhsat verildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 2019'da 325 ruhsat verildi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisindeki iş yerlerinin çalışanlarının, ziyaretçilerinin can emniyeti ve güvenliği için tedbirler aldırmaya ve kontrol etmeye devam ediyor.

Eyüpsultan'da 2019'da 325 ruhsat verildi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisindeki iş yerlerinin çalışanlarının, ziyaretçilerinin can emniyeti ve güvenliği için tedbirler aldırmaya ve kontrol etmeye devam ediyor.


"Önce İnsan ve Can Güvenliği" prensibiyle ilçeye hizmet veren Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde iş yerlerinin hijyen ve fiziki kontrol (yeterlilik kontrol) denetimlerini gerçekleştiriyor. Ruhsatlı iş yerlerini periyodik aralıklarla denetleyip; ruhsata haiz hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden ekipler, yapılan denetim ve kontroller sonucunda ilgili raporları düzenleyerek uygun görülen yerlerin ise ruhsatlandırılmasını sağlıyor.


200 ruhsat esnafa elden teslim edildi


Vatandaşların bürokratik işlemlere takılmadan işlerini kolaylıkla halledebilecekleri uygulamalar hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, 2019 yılında sıhhi iş yerleri, umuma açık iş yerlerine toplamda 325 ruhsat verdi. Esnaf ve vatandaşın taleplerini en hızlı şekilde çözmeye büyük önem veren Eyüpsultan Belediyesi, bu belgelerin 200'ünü ise vatandaşa elden teslim etti.


"Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum"


Yeni açılan iş yerlerinin Eyüpsultan'a ve esnafa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şunları söyledi: "Esnafımızın ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. 2019 yılında 325 esnafımıza ruhsat verilmiştir. Değerli Eyüpsultan esnafına hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Eyüpsultan'da yeni iş yerlerinin açılıyor olması bizleri de memnun ediyor. Peygamber efendimize mihmandarlık yapan Hazreti Halid Zeyd Bin Ebu Eyyüb El Ensari'nin kabrinin bulunduğu bir yerde Eyüpsultan esnafının da ilçemize gelen misafirlere layıkıyla mihmandarlık yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizler de ortak akıl anlayışı ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak uygulamalar ile kendilerine katkı sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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