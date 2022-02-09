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EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

09.02.2022 05:49
EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

EYÜPSULTAN'da 3 katlı bir binanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

EYÜPSULTAN'da 3 katlı bir binanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan beton parçaları yan binanın bahçesine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ve belediye ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından bina sakinlerinin tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Silahtarağa mahallesi Berrak Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın bahçesindeki istinat duvarı, saat 03.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken duvardan kopan beton parçaları, yan binanın bahçesine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve belediyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda önlem alarak inceleme yaptı. Eyüpsultan Belediyesine ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı. Sabah saatlerinde ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

'BİR SES DUYDUK UYANDIK'

Bina sakinlerinden Adem Yıldız, istinat duvarının yıkılmasıyla ilgili, "Gece 03.00 sıralarıydı, yatıyorduk. Bir ses duyduk uyandık. Binanın altındaki taşların koptuğunu fark ettik. Belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine burada teşekkür ederim. Geldiler, ilgileniyorlar. Gerekli her şeyi yapacaklar inşallah. Allah'a çok şükür herhangi bir yaralı yok. Bizim istinat duvarımız değil. Geçmişte yapılan inşaatın istinat duvarı yarım kesildiği için bizi etkiledi. Bizim binaya zarar vermeye başladı. Bunun hakkında şikayette de bulunduk" dedi.

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Eyüpsultan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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