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Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü

09.02.2022 05:34

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü Eyüpsultan'da 3 katlı binanın temelinde bulunan istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 3 katlı binanın temelinde bulunan istinat duvarı çöktü. Aşırı yağışa da maruz kalan toprağın yumuşaması ile çöktüğü düşünülen duvarın yerinde geniş çapta boşluk oluştu.

Olay, saat 03.00'da Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Berrak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın temelinin altında bulunan istinat duvarı çöktü. Aşırı yağış nedeniyle zayıflayan toprağın duvarı etkilemesi sonucu oluşan olayda duvar parçaları etrafa yayıldı.

Aşırı yağış toprağı zayıflattı

Duvarın çöktüğünü duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İki binanın temelinde olan duvarın çöktüğü yerde geniş çapta boşluk oluştu.

"Bir sesle uyandık"

Uyuduğu esnada duvarın çöktüğünü gören bina sakini Adem Yıldız, "Gece 3 sularıydı yatıyorduk. Bir sesle uyandık binanın altındaki taşların koptuğunu fark edip belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar bizi yalnız bırakmadılar teşekkür ederim. Bizim istinat duvarı değil geçmişten yapılan inşaatın duvarı yarım kesildiği için bizi etkiledi, bizim binaya zarar vermeye başladı. Bunun hakkında şikayette de bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri, binanın olduğu yere gelerek kontroller gerçekleştirdi. 3 katlı binanın tahliye edilip edilmeyeceğinin yapılan incelemeler sonunda netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü

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Eyüpsultan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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