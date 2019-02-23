Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da 4 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Eyüpsultan'da 4 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

43 dakika önce

Eyüpsultan'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıya sıçradı.

Eyüpsultan'da 4 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Eyüpsultan'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02: 00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Ortakçılar Mescidi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daire içerisinde büyüyen alevler çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Defterdar Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa
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