Eyüpsultan'da 3 hırsız, 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 3 hırsız, 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştirdi

31.10.2022 20:37

Eyüpsultan'da bir teknoloji mağazasına giren 3 kişilik hırsız grubu, 92 bilgisayarı 40 saniyede çaldı. Toplamda 500 bin liralık soygun gerçekleştiren hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 28 Ekim Cuma günü saat gece 04.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre saat 04.00 sıralarında teknoloji mağazası önüne gelen 3 hırsız, dışarıdaki bir kamerayı kırdı, diğer kameranın da açısı değiştirdi. Kameraları etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın alarmını da bozan hırsızlar, kepengin bir kısmını kaldırarak alta da bir mermer parçası yerleştirdi. Ardından içeriye giren hırsızlar 40 saniye içerisinde 92 dizüstü bilgisayarı çaldı. 500 bin lira değerinde vurgun yapan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlar etkisiz hale getirmeyi unuttukları kameraya yakalandı. Sabah dükkanı açmaya gelen işyeri sahipleri ise soyulduklarını görünce hemen polis ekiplerine haber verdi.

"92 ADET CİHAZIMIZ ÇALINDI"

İşyeri sahiplerinden Yavuz Özcanlı "Eyüpsultan'da bilgisayar firmamız var. 28 Ekim sabah 04.00'e karşı bilgisayar firmamız hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah 04.00 gibi şu görmüş olduğunuz raflardaki 92 adet cihazımız hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar 500 bin değerinde malımızı çaldı. Cihazlar güncel cihazlarımızdı, değerli cihazlardı. Özellikle dizüstü bilgisayarları çaldılar. Diğer masaüstü bilgisayarların hiçbirine dokunmadılar. Hırsızlar içeri nasıl girdi tam anlamıyla bilmiyoruz. Kameraların iki tanesini iptal ediyorlar, alarmı bozuyorlar. Kepengimiz var, kepengi 50 santim kadar açıyorlar. Altına bir destek koyuyorlar, o destek sayesinde kepengin altından içeri girip dizüstü bilgisayarların rafına gelip 4 kişi dizüstü bilgisayarların hepsini elden ele yaparak boşaltıyorlar" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

40 SANİYEDE 500 BİN LİRALIK SOYGUN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeriye karanlıkta giren hırsızlar telefon ışıklarıyla dizüstü bilgisayarların olduğu raflara yaklaşıp dizüstü bilgisayarları kapının eşiğine bıraktı. Ardından dükkanının ışığını açan hırsızlar, soyguna devam etti. 90 bilgisayarı çalan hırsızlar ardından dükkandan çıkarak kaçtı.

Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da 3 hırsız, 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 3 hırsız, 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştirdi - Son Dakika
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