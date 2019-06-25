Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketi
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan'da "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketi

1 saat önce

Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesinin katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışıyla başlattığı "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketiyle ilçenin gelecek 5 yılı için söz sahibi oluyor.

Eyüpsultan'da
Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesinin katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışıyla başlattığı "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketiyle ilçenin gelecek 5 yılı için söz sahibi oluyor.

Eyüpsultan Belediyesinin yaptığı anket, stratejik planı hazırlanırken ilçedeki vatandaşların görüşleriyle sorunları çözmeye yönelik stratejiler ve yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Eyüpsultan Belediyesinin 5 yıl içerisinde gerçekleştireceği faaliyet ve proje planına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, ankete katılarak ilçenin en önemli sorunlarını, belediyenin geliştirmesi gereken en önemli alanları, belediyenin öncelik vermesi gerektiği hizmetlerin neler olması gerektiği gibi birçok konuda fikirlerini dile getirebiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" konulu ankette ayrıca vatandaşlar belediyeyle ortaklaşa yapabilecekleri çalışma, proje ve uygulamalar hakkında görüşlerini de iletebiliyor. Vatandaşların anket sorularına verdikleri cevaplar bilimsel araştırma ve değerlendirme kriterleri esas alınarak titiz bir değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra gizlilik esaslarına riayet edilerek değerlendirilecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı Çantasındaki hayvanla ilgili gerçek sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:37:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]