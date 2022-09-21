İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 593 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 593 kilogram marihuana ele geçirildi

21.09.2022 14:51

Eyüpsultan'da 593 kilogram marihuana ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eyüpsultan'da 593 kilogram marihuana ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Eyüpsultan'da bir villa ve bahçesinde park halinde bulunan karavan ile seyir halindeki bir otomobile eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda villa, karavan ve otomobilde yapılan aramada, toplam 593 kilogram marihuana ile tartı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Son dakika haber! İSTANBUL'DA YARIM TON UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA Son dakika haber! İSTANBUL'DA YARIM TON UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA İstanbul'da 593 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi İstanbul'da 593 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 593 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 593 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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