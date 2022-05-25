Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı

25.05.2022 15:50

Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı Eyüpsultan Belediyesi tarafından, edebiyatın önemli isimlerini, edebiyat dünyasından genç yazar ve yazar adaylarını okuyucuları ile bir araya getiren 6. Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı.

Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından, edebiyatın önemli isimlerini, edebiyat dünyasından genç yazar ve yazar adaylarını okuyucuları ile bir araya getiren 6. Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı. Programın ilk konuğu Dr. Mehmet Doğan oldu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haliç Genç Edebiyat Günleri'nin 6.'sı başladı. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek; okumaya ve yazmaya teşvik etmek amacıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğin ilk oturumunun onur konuğu Dr. Mehmet Doğan oldu. 25 - 28 Mayıs tarihleri arasında devam edecek programın açılışına Eyüpsultan Belediye Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan'ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Program konuğu Dr. Mehmet Doğan, genç okur yazarlara önerilerde bulundu. Doğan, çok fazla kitap okumayı önermediğini onun yerine değerli eserleri okumalarını önerdi. Doğan, Gençlik çağlarında edebiyatla ilgi iyi kurulursa sonraki dönemlerde de bu güçlenerek devam edeceğine vurgu yaptı.

"Edebiyat hayatımızın her çağında var"

Edebiyatın hayatımızın her çağında olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Doğan, "Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri'nin 6.'sına davet edildik. Gençlerin edebiyatla alakasını devam ettirmek için böyle faaliyetlere büyük ihtiyaç var. Edebiyatın biraz sanki gençlerin ilgi alanının dışında olduğu yönünde bir algı yaygınlaşıyor. Aslında edebiyat hayatımızın her çağında çocuklukta, gençlikte, yaşlılıkta her zaman var. Edebiyatsız bir hayat kuru bir hayat olur. Edebiyatı önemsemeyen bir hayatı ben böyle nitelendiriyorum. Şiir okumak ezberlemek kendimiz illa yazmak zorunda değiliz. Güzel şiirlerin tadına varmak, hikaye yada diğer eserleri okuyup onlardan haz almak yani insanların bütün dünyada adeta hayatlarında bir parçası haline gelmiştir. Gençlik çağlarında eğer edebiyatla ilgimizi iyi kurarsak sonraki dönemlerde de bu güçlenerek devam eder. Bu faaliyetin bu anlamda büyük bir faydası olacağı kanaatindeyim. Gençler önce güzel eserleri bulup okusunlar. Çok kitap okumayı ben önemsemiyorum. Okuyacağımız değerli eserleri bize her bakımdan fayda sağlayacak zihnimizi açacak eserleri bulup onları dikkatle okumalıyız" diye konuştu.

Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı
Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı
Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı
Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı

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Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı - Son Dakika


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