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Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranı yüzde 88'i buldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranı yüzde 88'i buldu

20.06.2021 00:57
Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranı yüzde 88'i buldu, System.String[]

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, pandeminin başından bu yana Eyüpsultan Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, ilçe genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranının yüzde 88'i bulduğunu söyledi.

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, pandeminin başından bu yana Eyüpsultan Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, ilçe genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranının yüzde 88'i bulduğunu söyledi.

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, pandeminin başından bu yana Eyüpsultan Belediyesi ile koordineli çalışmanın faydalarını, aşılamanın nasıl hızlandığını anlattı.

"400 bin nüfusumuz var. 251 bin vatandaşımıza aşı tanımlaması yapıldı. Şu anda Eyüpsultanlılar'ın yüzde 50'den fazlası istedikleri takdirde randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Genel olarak aşı olma oranımız yüzde ellilerde seyrediyor. Ama özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde seksen sekiz ve üzeri bir aşılama oranımız söz konusu. Zamanla bu oran vatandaşların başvurmasıyla yükselecektir" dedi.

Ayrıca 65 yaş üstü aşılamada sadece yatalak hastalara değil talep edenlerin de evlerine gidip aşılama yapıldığının altını çizen Dr. Muhammed Atak, aşılamada ve tedarikte bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Bir günde 6 bin 500 aşılama

İlçe genelinde aşı tanımlamaları yapılan vatandaşların aşılarına rağbet gösterdiğini söyleyen Atak, talep edildiğinde kalabalık olan yerlere bizzat gidildiğini belirterek şunları ifade etti:

"Aşı tanımlaması henüz yeni oldu. Bu tanımlamalara da ciddi bir rağbet var. Bu da vatandaşların bilincinin göstergesi. İlçe genelinde otuz farklı yerde aşılama yapılıyor. İlçe sağlık müdürlüğü olarak da toplu aşılama yapıyoruz. Kamu kurumlarında, şantiyelerde, AVM'lerde aşılama çalışmalarına başladık. 300-400 kişinin beraber çalıştığı yerlerde de talep olduğu zaman ekiplerimizle birlikte o yerlerde aşılama yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen ilçe genelinde bir günde 6 bin 500 aşılama yaptık. Sorumluluk duygusuyla hareket eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz."

"Maske, mesafe, hijyen ve aşı tedbirlerine devam edeceğiz"

İlk günden bu yana maske, mesafe, hijyen önlemlerinin devam ettiğini, artık bunlara aşının da eklendiğini belirten Atak, "Pandemiyi yok etmenin en etkili yolu şu aşamada aşılar eğer biz toplum bağışıklığını yüzde yetmişin üzerine çıkarabilirsek o zaman pandemiyi yok etmiş oluruz. Normalleşmenin de yolu aşılamayı artırmak. Maske, mesafe, hijyen ve aşı tedbirlerine devam edeceğiz" dedi.

Eyüpsultan turizm sezonuna hazır

Dr. Muhammed Atak, "Eyüpsultan Belediyesi ile de koordineli çalışmamız sonucunda Eyüpsultan turizm açısından güvenli bir yer" diyerek şöyle devam etti:

"SSK'ya bağlı olan herkese aşılama tanımlandı zaten. Esnafımız da sigorta kapsamında esnaflarımızla da görüşüyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sağ olsun bizlere ciddi katkı ve destek sağlıyor. Duyuru noktasında çok çaba gösteriyor. Bütün sektörlerle iletişim halindeyiz. Özellikle esnafımız sigorta kapsamında aşı tanımlamaları yapıldı. Onlar da ciddi rağbet gösteriyor. Pandemi süreci çok zor bir süreç bu sadece sağlık çalışanlarının yürütebileceği bir şey değil. Bir buçuk yıldan fazladır da pandemiyle mücadele ediyoruz. Özellikle kamu işbirliklerinin ciddi katkısı oldu." - İSTANBUL

COVIRAN Bereket, Eyüpsultan, Hisarcık, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranı yüzde 88'i buldu - Son Dakika


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