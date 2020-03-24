Eyüpsultan'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için özel ekipler oluşturuldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için özel ekipler oluşturuldu

11 dakika önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünya çapında küresel bir krize yol açan koronavirüse (COVID-19) karşı ilçede alınacak tedbir ve önlemler kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Eyüpsultan'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için özel ekipler oluşturuldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünya çapında küresel bir krize yol açan koronavirüse (COVID-19) karşı ilçede alınacak tedbir ve önlemler kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken yeni tedbirlerin ve planlanan çalışmaların istişare edildiği toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Eyüpsultan Belediyesi'nin yapacakları çalışmalar masaya yatırıldı.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN EKİPLER OLUŞTURULDU

Muhtarlara organizasyonun yapısı hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, önemli kararlar alındı. 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur duruma düşmeden market alışverişleri için araçlar ve personel tahsis edildi. Eyüpsultan 7 bölgeye ayrılırken, personelin görevli oldukları bölgeler mahalle muhtarlarına bildirildi. Vatandaşlar, (0212 440 05 25) numaralı telefonu aradıklarında bölgeye göre ekiplere haber verilecek. Ekipler daha önce belirlenen marketlerden alışveriş yaparak vatandaşlara teslim edecek. Böylece 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur duruma düşmeden alışverişlerini kolayca yapmaları sağlanacak.

EKİPLER 7 BÖLGEDE 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

Eyüpsultan Belediyesi Ekipleri, Göktürk, Mithatpaşa, Mimarsinan Mahallelerinde Göktürk Hizmet Binası'ndan, Yeşilpınar Karadolap Mahallerinde White Hill AVM Sosyal Market'den, Akşemsettin, Çırçır Mahallelerinde White Hill Sosyal Market'den, Alibeyköy, Güzeltepe ve Emniyettepe Mahallelerinde Sosyal Destek – Alibeyköy Muhtarlık Binası'ndan, Nişancı, Defterdar, Topçular, Düğmeciler Mahallelerinde Sosyal Destek Müdürlüğü Düğmeciler Muhtarlığı'ndan, Rami Yeni Rami Cuma, İslambey Eyüp Merkez Mahallerinde Rami Hasan Nail Canat Bilgi Evi, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe Mahallelerinde ise Eyüpsultan Kültür Merkezi'nden hizmet verecek.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN: BU İŞİN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ

Başkan Deniz Köken, mahallelerde temizlik ve dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini ve her türlü önlemin alındığını belirterek şunları söyledi:  "Koronavirüse karşı yaptığımız çalışmaları üçe böldük. Birincisi hijyen ve sağlık, ikincisi sosyal yardım, üçüncüsü ise çevre ve temizlik. Biz bu üç çalışmayı koordineli bir şekilde götürüyoruz. Dördüncüsü ise önce kendimizi korumamız lazım. Siz sağlıklı olursanız bu işleri yaparsınız. O yüzden kendimizi de koruyarak bu üç hizmetimizi en üst seviyede sunmak zorundayız. Nice badireler atlattık, bu işin de üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve  erzak dağıtım hizmetleri devam de ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:35 Kaynak: DHA

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