Eyüpsultan'da 800 adet saman balyası küle döndü

Eyüpsultan'da meydana gelen yangında yaklaşık 20 bin lira değerindeki 800 adet saman balyası küle döndü.

Eyüpsultan'da meydana gelen yangında yaklaşık 20 bin lira değerindeki 800 adet saman balyası küle döndü.



Yangın, Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının istifli olduğu alanın üzerindeki demirlere kaynak yaparken alev sıçradı. Samanların içine düşen alev, balyaları tutuşturdu. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer balyalara sıçramasını engelledi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 bin lira değerindeki 800 adet saman balyası küle döndü.



İtfaiye ekiplerini arayarak haber veren Yılmaz Üstün, "Samanların üzerinde kaynak yapıyorlarmış. Kaynaktan dolayı çıkmış yangın. 800 tane saman balyası vardı. Mahalleden gördük hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye sağ olsun hemen geldi. Diğer balyalara sıçramasını engelledi. Parasal anlamda 20 bin lira zarar vardır" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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