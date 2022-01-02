Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi

02.01.2022 10:19

- Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi Eyüpsultan'da aç kalan domuz yemek aramak için yerleşim alanına kadar indi.

- Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da aç kalan domuz yemek aramak için yerleşim alanına kadar indi. Havaların soğumasıyla aç kalan domuz, çöp konteynırı civarında karnını doyururken görüntülendi.

Olay, geçen hafta Eyüpsultan Göktürk Hz. Osman Civarında gece saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinden gelen sesleri duyan bir vatandaş balkona çıktığında yaban domuzun olduğunu gördü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi
Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi
Eyüpsultan'da aç kalan domuz şehir merkezine indi

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Eyüpsultan, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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