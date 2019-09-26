Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi
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Eyüpsultan'da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi

1 saat önce

Eyüpsultan'da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdiİSTANBUL - Eyüpsultan'da Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri kapsamında gösterime giren 'Keşanlı Ali Destanı' isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan'da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri kapsamında gösterime giren 'Keşanlı Ali Destanı' isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri, Osmanlı Parkı'nda devam etti. 4 gün boyunca farklı noktalarda sahnelenecek olan tiyatro oyunlarının ilki, Pazartesi günü Yağlıdere Parkı'nda sergilendi. Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin sahneye taşıdığı 'Keşanlı Ali Destanı' isimli tiyatro oyununun gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar tiyatronun keyfini açık havada çıkardı. Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri, 26 Eylül Perşembe 20.00'da Rami Mahallesi Bir Nefes Parkı'nda devam edecek.

(İEÇ- MB-EG-

Eyüpsultan'da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi

Eyüpsultan Belediyesi, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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