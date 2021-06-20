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Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı

20.06.2021 14:02
Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı, System.String[]

Eyüpsultan'da iki katlı bir evin ikinci katında açık unutulan tüp parladı.

Eyüpsultan'da iki katlı bir evin ikinci katında açık unutulan tüp parladı. Tüp parlaması sonucu evde bulunan hamile kadın yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Mehmet Çolakoğlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında sabah saatlerinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde açık unutulan tüp parladı. Tüpün parlaması sonucu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hamile kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası komşu Ahmet Bakır, "Akşam tüpü açık bırakmışlar sonra da gaz sıkışması oldu. Tüpü de dün yeni değişmişler. Herhalde tüpü tam sıkamamışlar. Sabaha kadar gaz sızıntısı olmuş. Sabah kahvaltı için mutfağa girdikleri esnada ateş yakıyorlar ve gaz sıkışması sonrası parlama meydana geldi. İçeride 2 aile yaşıyor. 7 aylık hamile olan kadın yaralı. Hastaneye götürdüler. Ufak tefek yaralanmalar olmuş, sağlık durumu iyi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı
Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı
Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı

Sakarya Mahallesi, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı - Son Dakika


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