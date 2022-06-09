Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

09.06.2022 10:11
Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eyüpsultan'da, bir yemek yarışması programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ile üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Biroğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eyüpsultan'da, bir yemek yarışması programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ile üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Biroğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Biroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölenlerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Uğur Biroğlu'nun cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği belirtildi.

Son sözü sorulan sanık Biroğlu, "Affınıza sığınıyorum. Ellerinizden öpüyorum." dedi.

Müştekilerin avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren sanık Biroğlu'nu "üst soyu kasten öldürme" ve "kardeşini kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirdiğini belirterek, cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığı kaydetti.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden sanık Uğur Biroğlu, annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemişti.

Bunun üzerine Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adrese giden ekipler, burada Mesut Biroğlu ve annesi Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık tutuklanırken, Şükran Biroğlu'nun bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan raporda, Şükran Biroğlu'nun boğularak ve bıçaklanarak, Mesut Biroğlu'nun ise bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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