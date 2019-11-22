Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat...
Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat... - Son Dakika

Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat...

6 saat önce

Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat alanına düştü.

Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat alanına düştü

Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat...

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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