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Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat...
6 saat önce
Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat alanına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat alanına düştü
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