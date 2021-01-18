Eyüpsultan'da araçların ilerlemekte zorlandığı yolları iş makinesi açtı - Son Dakika

Eyüpsultan'da araçların ilerlemekte zorlandığı yolları iş makinesi açtı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeni ile buz tutan yollar iş makinesi ile açıldı.

İstanbul'da sabah erken saatlerde kısa süre ile etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Kar yağışı nedeni ile trafik durma noktasına geldi. İstanbul'un birçok noktasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kaldı. Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde kar yağışı sonrası buza dönen yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeni ile buz tutan yollar iş makinesi ile açıldı. İş makinesi kepçesi ile yol üzerinde bulunan karları kürüdü.