Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (1)
21 dakika önce
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü dökümü:
----------------
-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen kamyon
-Ambulans ekipleri
- Polis
ekipleri
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:16 Kaynak: DHA
Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı