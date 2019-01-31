Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (2)

Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (2)

1 saat önce

Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.

Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (2), System.String[]


Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

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