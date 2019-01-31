Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (2)
1 saat önce
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
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