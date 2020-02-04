Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.

Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.


Bu çalışmalar kapsamında ekipler Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve Dikmen Caddesi üzerinde yağmur suyu kanalı ile asfalt yapımı çalışması yaptı. Ekipler çalışmada; Yavuz Selim Caddesi'nin 130 metrelik bölümünü, Dikmen Caddesi'nin ise 90 metrelik bölümünü asfaltladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarda günlük 70 ton asfalt serimi yapıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Dikmen, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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