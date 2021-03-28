EYÜPSULTAN'DA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLEYEN GRUP POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika

Eyüpsultan'da, yasak olmasına rağmen ara sokakta asker eğlencesi düzenleyen grup, polisin gelmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri yakaladıkları kişilere idari işlem uyguladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da önceki gün bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokak ortasında asker eğlencesi düzenledi. Ara sokakta meşaleler yakıp, dans eden grubun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Seslerden rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine pols ekipleri geldi. Ekipleri gören grup kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladıkları kişilere, idari işlem uyguladı. Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.