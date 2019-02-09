Eyüpsultan'da Avm Önünde Silahlı Saldırı
1 saat önce
Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Yeşilpınar
Mahallesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla AVM önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti. Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Olay yerinden görüntü Polis
ekiplerinden görüntü
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Kovanlardan görüntü
Pompalı tüfekten görüntü - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:03 Kaynak: DHA
Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti
Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı
Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar