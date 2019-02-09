Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Avm Önünde Silahlı Saldırı

Eyüpsultan'da Avm Önünde Silahlı Saldırı

1 saat önce

Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da Avm Önünde Silahlı Saldırı, System.String[]


Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla AVM önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye  3-4 el ateş etti. Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken  yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Kovanlardan görüntü

Pompalı tüfekten görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:03 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı

Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Avm Önünde Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]