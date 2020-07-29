Eyüpsultan'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı - Son Dakika

Ayasofya'nın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak yeniden ibadete açılması dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi önünde lokma dağıtıldı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Vakfı ile Ravda İlim ve Kültür Derneği üyeleri, Eyüp Sultan Camisi önündeki meydanda vatandaşlara lokma ikram etti.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Coşkun Şahin, yaptığı açıklamada, yurt içinden ve dışından birçok kişinin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri için lokma, su ve kitap dağıtılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Şahin, dün Fatih Camisi'nde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda lokma dağıttıklarını dile getirerek, "Bugün de Eyüp Sultan Camisi'ndeyiz. Bu faaliyetler devam edecek. Her gün sevinçlerini göstermek için arayanlar var. Geçmişimizi, yeni nesillere öğretirsek geleceğimizi de güzel bir şekilde inşa etmiş oluruz. Vatanını, milletini seven gençlik istiyoruz. Bu noktada da ilmi çalışmalarımız var, Osmanlı usulü medrese eğitimimiz devam ediyor." diye konuştu.