Eyüpsultan'da Aynı Yerde İkinci Kez Toprak Kayması
37 dakika önce
EYÜPSULTAN'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı.
EYÜPSULTAN'da 14 Şubat
'ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı. Bugün yine aynı yerde toprak kayması yaşandı.
Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Bugün 23: 30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:20 Kaynak: DHA
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