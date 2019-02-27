Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Aynı Yerde İkinci Kez Toprak Kayması

Eyüpsultan'da Aynı Yerde İkinci Kez Toprak Kayması

37 dakika önce

EYÜPSULTAN'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı.

Eyüpsultan'da Aynı Yerde İkinci Kez Toprak Kayması, System.String[]
EYÜPSULTAN'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki  toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı. Bugün yine aynı yerde toprak kayması yaşandı. 

 

Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Bugün 23: 30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

14 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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