Eyüpsultan'da Baharyaka Projesi'nin temeli atıldı

Eyüpsultan'da Baharyaka Projesi'nin temeli törenle atıldı. Toplam 593 konutun yer aldığı projede daireler 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 şeklinde tasarlandı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Baharyaka Eyüpsultan konut projesinin temel atma törenine katıldı. Törene Başkan Köken'in yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, Oferka İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ersin, Başkanvekili Yunus Ersin, Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Ersin, Genel Müdür Şükrü Özleyen, kentsel dönüşüm mal sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Köken, kurdele kesimi sonrası mal sahipleri ile bir araya gelerek sohbet etti.



Kentsel dönüşüm projesi olarak yapılan Baharyaka Projesi 6 katlı 27 bloktan meydana geliyor. Toplam 593 konutun yer aldığı proje kapsamında daireler 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 şeklinde tasarlandı. 20 bin 800 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçirilen Eyüp Baharyaka, bin 700 metrekare sosyal tesise sahip. - İSTANBUL