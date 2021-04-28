Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
28.04.2021 17:03
Eyüpsultan'da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Eyüpsultan'da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü. - İSTANBUL
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