Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da bazı mahallerine 16 saat su verilmeyecek
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Eyüpsultan'da bazı mahallerine 16 saat su verilmeyecek

1 saat önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan'da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

Eyüpsultan'da bazı mahallerine 16 saat su verilmeyecek, System.String[]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan'da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.


İSKİ, Eyüpsultan'da bazı bölgelere Çarşamba günü saat 10.00 ile Perşembe günü saat 02.00 arasında 16 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı. Su kesintisi yapılacak olan mahalleler; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular olarak açıklandı. - İSTANBUL

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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