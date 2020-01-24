Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada - Son Dakika
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Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada

7 saat önce

EYÜPSULTAN'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı.

Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada, System.String[]

EYÜPSULTAN'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı. İşçi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, 16 Ocak saat 10.53'te Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bir belediye çalışanı, yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapmaya başladı. Bu sırada yan sokaktan gelen hafif ticari araç sürücüsü, belediye çalışanını fark etmeyerek, çarptı. Yere düşen belediye çalışanı, çevredekiler tarafından ayağa kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda çalışma yapan belediye çalışanına hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin belediye çalışanını yerden kaldırıldığı görülüyor.


İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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