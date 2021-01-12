Eyüpsultan'da bin 200 aileye kömür desteği - Son Dakika

Eyüpsultan'da bin 200 aileye kömür desteği
12.01.2021 15:32
Eyüpsultan'da bin 200 aileye kömür desteği Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.
Eyüpsultan'da bin 200 aileye kömür desteği
İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı. Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor. Kömür dağıtımının yanı sıra pandemi nedeniyle vatandaşlara maske ve kolonya da hediye ediliyor.
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