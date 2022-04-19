EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

19.04.2022 18:39

EYÜPSULTAN'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

EYÜPSULTAN'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi 2.Burcu Sokak'ta çıktı. 3 katlı apartmanın çatı katı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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