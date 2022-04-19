Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı

19.04.2022 18:54

Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi 2. Burcu Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binanın çatısındaki alevleri gören vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarken, mahallede bulunanlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı
Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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