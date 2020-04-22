Eyüpsultan'da bir apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Eyüpsultan'da bir apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Polis ve İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda ölen veya yaralanan olmazken patlamanın yaşandığı yerde maddi hasar meydana geldi.
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23.04.2020 02:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EYÜPSULTAN'DA BİR APARTMANDA PATLAMA(1) - Son Dakika