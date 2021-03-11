Eyüpsultan'da bir banka şubesinden soygun yapan şüpheli kaçtı - Son Dakika

Eyüpsultan'da bir banka şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yapan zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Rami Yeni Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen zanlı, bıçakla görevlileri tehdit etti.

Güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren zanlı, veznedeki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biber gazından etkilenen güvenlik görevlisine müdahale etti.

Zanlının kaçma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.