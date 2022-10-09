Son dakika haber! Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09.10.2022 12:11

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Eyüpsultan'da Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, narkotik madde satışı ve narkotik maddeden kazanç sağlayan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmalarda Karadolap Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde ruhsatsız tabanca, saksılara ekilmiş şekilde 4 kök kenevir bitkisi, satışa hazır çok sayıda 'Marijuana' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste ikamet ettiği öğrenilen B. C. ve C.Ş.' den şüpheli B.C., Akşemsettin Şehit Ahmet Bahçeci Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, yaşı küçük olduğu öğrenilen C.Ş. Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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