EYÜPSULTAN'TA ZİNCİRLEME KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'da, bir kamyonetin yol tabelasına çarparak bankete düşmesi sonrası yavaşlayan trafikte, aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Araçlarında sıkışan iki şoför itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-20 Karayolu Hasdal- Kemerburgaz yönünde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz yönüne ilerleyen Mustafa Taşçı'nın kullandığı 34 JHF 74 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle ters dönerek bankete düştü. Şoför Taşçı, direksiyon mahallinde sıkışırken, yanında bulunan 2 arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören diğer sürücülerin yavaşladığı sırada, İstanbul- Bursa seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Otomobile vurmaktan kurtulamayan otobüs daha sonra sol şeritteki hafif ticari araç ve servis minibüsüne peş peşe çarptı. İçinde 15 yolcunun bulunduğu otobüs bariyere vurarak durabildi. Bu sırada, savrulan servis minibüsünden kaçmak isteyen bir taksi şoförü de önündeki otomobile çarptı. Ticari araç şoförünün direksiyon mahallinde sıkıştığı zincirleme kazada 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan şoförler itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hasdal-Kemerburgaz yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik akışı bir süreliğine emniyet şeridinden sağlanırken, otobüsün yoldan çekilmesinin ardından yoğunluk sona erdi.

Servis şoförü Murat Hakan Aydın , zincirleme kazaya otobüs şoförünün neden olduğunu iddia ederek "Kamyonet kaza yapmıştı. Biz nizami olarak durmuştuk. Yavaş yavaş ilerlerken, arkadaş arkadan çok hızlı geldi. Aynadan gördüm, ama görmek fayda etmedi. Önüne birkaç aracı kattı bizi bu hale getirdi. Benim aracımda 2 yaralı var, ambulans çağırdık" dedi.

Kamyonetteki yolculardan Selçuk Altunbaş ise "Biz aracımızda yük götürüyorduk. Araba bir anda kayarak döndü ve buraya savrulduk. Şoförün boynunda ve belinde ağrı vardı, ambulans onu götürdü zaten. Çok şükür bizde bir şey yok şu an. Biz kazayı yaptık ve aradan 1 dakika geçmeden otobüs yan döndü ve önündeki araca çarptı, zincirleme kaza yaptılar" diye konuştu.

- İstanbul