Eyüpsultan'da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı

30.09.2022 00:59
Eyüpsultan'da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı

Eyüpsultan'da üç katlı metruk binada ve binanın karşısında bulunan markette çok sayıda silah olduğu yönde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Eyüpsultan'da üç katlı metruk binada ve binanın karşısında bulunan markette çok sayıda silah olduğu yönde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 4 adet plastik şarjör aparatı ve 87 paket bandrolsüz kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Nişanca Mahallesinde bulunan üç katlı metruk binada ve bu binanın karşısındaki markette çok sayıda silah olduğu ihbarı üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Aynı gün belirlenen adrese giderek arama yapan ekipler, marketten 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 4 adet plastik şarjör aparatı, 87 paket bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi. Marketin karşısındaki metruk binada yapılan aramalarda ise 1 adet çöp kovası görülmüş, yapılan incelemede, ateşli silah kullanımında doldur boşalt istasyonu olarak kullanıldığı belirlenen düzeneğin içerisine 1 adet plastik boru düzeneği oluşturularak alt kısmının kumla kaplandığı ve içerisinde 357 adet boş kovan, 235 adet mermi çekirdeği ele geçirildi.

Çalışmalar sonrasında olayla ilgili Z.Z.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Z.S., şahıs çıkarıldığı mahkemede hakkında yurt dışı yasağı uygulanırken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı - Son Dakika
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